Non torna a casa e i familiari lanciano l'allarme: 51enne trovato morto nel lago

FIASTRA - Tragedia al lago di Fiastra, dove i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di 51 anni, di Castelraimondo. Con tutta probabilità si è trattato di un gesto volontario.

L'allarme era partito ieri sera quando l'uomo non era tronato tornato a casa, con i familiari che hanno chiamato i carabinieri per le ricerche. In serata i militari avevano trovato l'auto dell'uomo vicino al lago: nelle ricerche sono stati coinvolti i vigili del fuoco di Macerata, Camerino ed i sommozzatori di Ancona. Fino al tragico ritrovamento di stamattina.

