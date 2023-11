Tolentino, rovinosa caduta in moto sulle superstrada: centauro soccorso dall'eliambulanza

TOLENTINO - Schianto in superstrada con la moto, centauro a Torrette. L'incidente si è verificato questa mattina, lungo la Val di Chienti, all'altezza di Tolentino. Per cause in corso di accertamento, una moto che viaggiava in direzione mare, si sarebbe schiantata all'altezza dell'area di servizio. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sul posto i sanitari del 118 che, prestate le prime cure del caso, hanno deciso per il trasferimento a Torrette in eliambulanza.