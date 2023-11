Scatta un allarme anti-incendio in centro a Pesaro: corri corri e paura. Ispezioni ancora in corso

PESARO - Fuggi fuggi e gente in strada a metà mattina in via Mameli in pieno centro a Pesaro. E’ successo che è scattato l’allarme antiincendio nel palazzo dell’Agenzia dell’Entrate e tutti sono stati fatti uscire. Personale e pubblico in quel momento all’interno della sede si sono riversati in strada, così è successo anche negli altri uffici dello stabile. Sul posto una pattuglia della polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco prontamente intervenute con i messi antincendio. Il palazzo è stato ispezionato da cima a fondo ma non è stato trovato nulla che potesse fare sospettare un principio di incendio. Nemmeno fumo. L’ispezione tecnica è comunque ancora in corso.