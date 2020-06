Ascoli, rovinoso fuori strada sulla Salaria: grave un motociclista di 51 anni

ASCOLI - Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 nella frazione di Mozzano alle porte di Ascoli. Un motociclista di 51 anni, mentre si trovava a bordo della propria moto sulla vecchia Salaria, per cause ancora da accertare da parte della Polizia locale, ha perso il controllo del proprio mezzo, andando a finire fuori strada.

LEGGI ANCHE:

Ancona, maxi rissa nel cuore della movida. I carabinieri denunciano tredici ragazzi. Hanno picchiato un ventenne

Pesaro, schianto tra auto e scooter nella notte: uomo di 42 anni in prognosi riservata

L’impatto è stato forte e violento. Il 118 dell’ospedale Mazzoni è giunto sul posto in pochi minuti. Le condizioni del centauro sono sembrate subito abbastanza preoccupanti. I sanitari dell’ospedale ascolano hanno provveduto ad effettuare le prime cure sul posto e stabilizzare il ferito, ma, viste le condizioni preoccupanti del ferito, come da prassi è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza “Icaro”. I medici dell’ospedale regionale non hanno ancora sciolto la prognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA