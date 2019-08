Vani i tentativi di rianimarlo: ​uomo muore in casa a 51 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Tragedia questa mattin in via Senigalliesi a Ostra, dove un uomo è morto in casa a 51 anni.L'allrme è scattato poco dopo le 9 e sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118: ogni loro tentativo di rinaimare l'uomo, però, è stato purtroppo vano. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.