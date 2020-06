Tremendo frontale nella notte: gravissimo un ragazzo di 30 anni

FANO - Tremendo incidente la notte scorsa a Torrette di Fano, dove si sono scontrate frontalmene due auto: gravissimo un ragazzo di 30 anni.

E' successo introno a mezzanotte, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente una Smart condotta dal trentenne con a bordo anche una ragazza ed un'Alfa condotta da un giovane di Marotta. Dopo l'urto lo Smart si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente della Smart è stato protato in condizioni gravissime all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Ferite in maniera lieve le altre due persone coinvolte nello schianto.

