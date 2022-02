La Lube riparte forte a Taranto e comincia bene il tour de force

TARANTO Netta e convincente è stata la vittoria della Lube Civitanova a Taranto, nel primo degli otto incontri da disputare in appena 25 giorni per mettersi in pari con il programma di Superlega e Champions League. I civitanovesi hanno vinto con parziali di 28-26, 25-19, 25-23 una partita che poteva rivelarsi molto difficile sia per la forza degli avversari sia per la ruggine accumlatasi sui muscoli dei giocatori biancorossi a causa dell'ultimo stop per Covid. Prossimo impegno della Lube mercoledì sera all'Eurosuole Forum contro il Cisterna, che sabato ha sorprendentemente vinto in trasferta a Modena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA