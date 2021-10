Presentata la Supercoppa, da sabato a Civitanova in quattro per il primo trofeo

CIVITANOVA - E' stata presentanta nella sede della Regione Marche, ad Ancona, la final four della Del Monte Supercoppa Italiana 2021. Alla presenza delle massime autorità civili e sportive, non solo locali, si è alzato il sipario sul primo evento stagionale di grande volley, il primo che si svolgerà in presenza, sia pure parzialmente, a 22 mesi dalla Coppa Italia del gennaio 2020. Il programma vedrà le squadre in campo sabato per le due semifinali: alle 15.30 Lube Civitanova contro Vero Volley Monza, alle 18.30 Sir Safety Perugia contro Itas Trento. Domenica pomeriggio si svolgerà la finalissima, tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Raisport ma sono ancora disponibili alcuni biglietti dei circa 2000 messi in vendita. La capienza complessiva disponibile dell'eurosuole Forum, in base alla normative attuali, è di circa 2500 posti.

