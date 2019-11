La Lardini sconfitta a Monza, stavolta il miracolo non riesce

MONZA - Disco rosso per la Lardini sul campo della Saugella Monza, vittoriosa alla fine per 3-0, con le filottranesi che dunque tornano a casa senza set e senza punti dopo una partita comunque equilibrata, che ha visto le ragazze di coach Schiavo in vantaggio in tutti e tre i set, prima di cedere regolarmente nelle fasi finali. La squadra lombarda si è imposta con parziali di 25-21, 25-18, 25-23. Con questa sconfitta la Lardini rimane al penultimo posto in classifica con 2 punti, davanti solo al Perugia, che ne ha 1.





