JESI - La Lardini Filottrano ha ripreso il campionato di serie A1 femminile di volley dopo la lunga sosta di fine anno. A Jesi la squadra di coach Schiavo è stata sconfitta seccamente dalla Zanetti Bergamo, che si è imposta per 3-0 con parziali nettissimi di 25-13, 25-18, 25-15. La sconfitta interna non pregiudica la classifica della Lardini, autrice di un buon girone di andata, ma il ritorno di sicuro non è cominciato con il piede giusto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA