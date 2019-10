Per la Lardini Filottrano a Perugia finalmente una partita abbordabile

FILOTTRANO - Domani, giovedì 31 ottobre, alle 20.30 al PalaBarton di Perugia, la Lardini Filottrano assolverà il suo primo impegno infrasettimanale, contro le padrone di casa della Bartoccini. La formazione che ha riportato il grande volley femminile nel capoluogo umbro dopo gli anni d’oro della Sirio, ha avuto un impatto subito duro con la massima serie. Zero punti in tre partite e due set vinti. La Lardini, complice il calendario, ha fatto di peggio. La partita assegnerà i primi punti ad almeno una delle due contendenti. La squadra di Schiavo si presenta senza il giovane libero Sopranzetti che ha subìto un infortunio al terzo e quarto metacarpo della mano destra e con tanti interrogativi dopo le ombre del match di sabato con Novara. Gli aspetti psicologici e temperamentali potrebbero fare la differenza. «Sarà sicuramente una gara tesa – spiega il coach Schiavo - perché sia per noi che per loro non è stato un inizio positivo in quanto a punti. Sappiamo che una vittoria sarebbe importante per il morale, oltre che per la classifica. Dovremo essere bravi a giocare con pazienza»





