La Lardini senza scampo a Novara. E ora il campionato si ferma

NOVARA - Sconfitta senza appello per la Lardini Filottrano sul campo delle campionesse d'Europa della Igor Gorgonzola Novara. Del resto non sono certo queste le partite su cui la squadra di Schiavo deve fare affidamento per conquistare la salvezza. La Igor si è imposta per 3-0 con parziali di 25-21, 25-17, 25-13, e la Lardini ha lottato alla pari solo nel primo set. La giornata non è però stata negativa per le marchigiane, visto che neanche la sua avversaria più importante, la Bartoccini Perugia, non ha conquistato punti mentre poteva forse riuscirci vista la difficoltà del suo impegno. Ora il campionato di serie A1 femminile si ferma per lasciare spazio alla coppa Italia, la Lardini riprenderà a giocare il 9 febbraio a Jesi proprio affrontando Perugia in una specie di spareggio salvezza.





