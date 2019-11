La Lardini non si ripete, per Casalmaggiore vittoria facile a Jesi

JESI - La Lardini Filottrano non ripete la bella prova di giovedì a Perugia e si arrrende alla Pomì Casalmaggiore, corsara a Jesi con un 3-0 che non ammette discussioni, e parziali di 25-23, 25-18, 27-25. La Lardini ha dato l'impressione di scuotersi nel terzo set, al termine del quale ha avuto anche due set ball, ma Casalmaggiore ha sorpassato e vinto. Nel frattempo la concomitante vittoria interna della Volalto Caserta fa piombare momentaneamente la Lardini in zona retrocessione. Per fortuna il campionato è appena iniziato. Ultimo aggiornamento: 19:05





