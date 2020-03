La Lardini bloccata in extremis, la A1 femminile di nuovo in stand by

JESI - Con una comunicazione arrivata quando le due squadre erano già al palasport è stata rinviata la sfida di Jesi tra la Lardini Filottrano e la Bosca Cuneo, che avrebbe segnato la ripresa del massimo campionato di volley femminile. La decisione della Lega, presa all'ultimo momento, ha fermato anche le altre partite di ieri, mentre sabato sera si era giocato l'anticipo di Conegliano. a questo punto non si sa se e quando il campionato riprenderà. L'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus infatti non permette nessun tipo di programmazione. Grande delusione dagli entourage delle due squadre impegnate a Jesi, non tanto per il mancato svolgimento della partita quanto per la mancanza di chiarezza e la contradditorietà dei messaggi da parte delle autorità sportive e non solo.





