La Lardini batte anche Caserta e la salvezza è già vicina

JESI - La Lardini Filottrano ha vinto la terza partita consecutiva, tirandosi ancora più fuori rispetto alla linea immaginaria che delimita la salvezza. La squadra filottranese a Jesi ha sconfitto la Volalto Caserta per 3-1 con parziali di 25-22, 25-15, 24-26, 25-22, evitando quindi di concedere punti alle avversarie, segnalate in crisi anche societaria, per altro smentite dalla dirigenza, vedremo nei prossimi giorni con quale risultato. In ogni caso la Lardini ha dimostrato di valere molto di più delle ultime due posizioni e si sta assestando nelle parti alte del secondo gruppo di squadre del massimo campionato





© RIPRODUZIONE RISERVATA