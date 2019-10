La Lardini contro il Novara non fa il miracolo e perde 3-0

JESI - La Lardini Filottrano, nella seconda partita interna consecutiva, terza giornata di campionato, è stata sconfitta dalla fortissima Igor Novara con un secco 3-0 e parziali di 24-26, 18-25, 19-25. prima della partita c'erano delle sperenze di ben figurare sia in base alle positive prestazioni viste finora, sia in base al fatto che la Igor Novara è attualmente a malpartito a causa degli infortuni e che sta riassestando daccapo la formazione. in realtà la partita è stata molto combattuta nel primo set, ma poi le novaresi hanno preso il largo. La Lardini resta dunque all'ultimo posto a 0 punti, ma nelle prime tre giornate ha già affrontato le due corazzate della serie A1, Conegliano e Novara. D'ora in poi le cose dovrebbero andare molto meglio.









