PESARO - Un altro giovane attaccante per la Vis. Manca l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata oggi, ma pare proprio che Destiny Egharevba sia destinato a cambiare i colori della propria casacca, passando dal viola al biancorosso.



Attaccante della viola



Sì, perché il classe 2003 di proprietà della Fiorentina, stando a quanto viene direttamente dalla città di Dante, è pronto a passare in prestito alla Vis Pesaro. Nato a Verona da genitori nigeriani, Destiny Efosa Egharevba - questo il nome completo anche per differenziarlo dal fratello, Destiny Eseosa, che è più piccolo di un anno e fa il difensore nelle giovanili del Torino - è cresciuto nel vivaio del Chievo. L’estate scorsa è passato alla Fiorentina, collezionando con la Primavera allenata da Alberto Aquilani 26 presenze tra campionato, Supercoppa e la Coppa Italia di categoria, queste ultime due competizioni vinte proprio dai viola. Vincenzo Italiano, trainer della prima squadra gigliata, l’ha convocato in qualche occasione - Egharevba per la precisione vanta tre panchine in Serie A e una nella Coppa Italia maggiore, nella semifinale di andata contro la Juve - senza però farlo esordire tra i grandi. Finora non si è dimostrato un bomber di razza, avendo segnato complessivamente 5 reti nell’ultima stagione, da sommare ai 6 dell’annata precedente col Chievoverona che l’ha perso a parametro zero causa fallimento, però è anche vero che spesso e volentieri ha giocato da esterno offensivo. E poi ha anche tre gettoni, e un gol, con la Nazionale italiana under 19 allenata da Carmine Nunziata, a testimoniare buone doti.

Mercato aperto



Se davvero Destiny Efosa Egharevba diventerà biancorosso, si andrà ad aggiungere ai confermati Niccolò Gucci e Kevin Cannavò, e all’italo-senegalese Mamadou Ngom, un 2000 ex Folgore Caratese e Vibonese a cui la Vis ha fatto sottoscrivere i giorni scorsi un triennale. Senza dimenticare Ahmed Sanogo, prospetto addirittura del 2004 prelevato lo scorso inverno, e Christian Silenzi che dovrebbe partire per il ritiro di San Lorenzo Dorsino, sulle Dolomiti del Brenta, in programma dal 23 luglio al 2 agosto, nonostante le voci insistenti che lo volessero lontano da Pesaro. Non è detto che il parco attaccanti a disposizione di Sassarini sia completo così, dal momento che sicuramente l’uomo mercato Michele Menga, di concerto col presidente Mauro Bosco, da qui al primo settembre - data di fine del mercato - farà qualche altro innesto.

Gli innesti

Sia a livello di over - e si era pensato a un difensore centrale che possa affiancare Gavazzi, aggiungendosi a Cusumano e a Pellizzari e Manetta che sono attualmente sotto contratto - che di under. Under che, stando ai rumours, nella Vis prossima ventura dovrebbero essere schierati sugli esterni, nel modulo di partenza di Sassarini che dovrebbe essere il 4-2-3-1. Il condizionale, però, è d’obbligo, dal momento che il tecnico spezzino - pur fautore d’un calcio offensivo basato su principi stabiliti - ha dimostrato in carriera di poter plasmare le proprie idee in base alle caratteristiche, anche variando l’assetto. Quel che è sicuro è che quest’anno, al Benelli, non ci si dovrebbe annoiare. Anche se poi va detto che la stagione scorsa, con Banchini, una Vis pur non spettacolare l’obiettivo di una salvezza tranquilla l’ha centrato.