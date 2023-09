ASCOLI L’Ascoli ha trovato il suo giovane bomber, ha 24 anni e li ha compiuti poco più di un mese fa. Stiamo parlando del portoghese Pedro Mendes: è lui miglior realizzatore bianconero. Portoghese ex Sporting Lisbona ha nel suo Dna tanta corsa, buona volontà e cuore. È il giocatore che incarna alla perfezione lo spirito piceno. Infaticabile tanto che lo si vede in partita correre e attaccare la preda fino al triplice fischio. Lo si trova in ogni parte del campo e vede la porta con estrema facilità.



Il peso



I suoi gol sono tutti di pregevole fattura e decisivi per il risultato finale. Contro la Ternana ha realizzato una doppietta, due gol di grande importanza perché sono valsi i tre punti. In totale finora i suoi gol sono 5 in sette partite. Mendes è al secondo posto nella classifica cannonieri insieme a Massimo Coda della Cremonese, graduatoria guidata da Daniele Casiraghi del SudTirol che è ad una sola lunghezza con sei sigilli. Il bomber bianconero contro gli umbri ha realizzato il primo gol su calcio di rigore. Può sembrare facile, ma era un penalty importante anche dal punto di vista psicologico, perché ha poi sbloccato il match. Il secondo su un perfetto calcio di punizione alla Cristiano Ronaldo che ha sorpreso Iannarilli che nulla ha potuto difronte a tanta precisione. «Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a vincere» ha detto l’ attaccante che tra l’altro è sceso in campo con dodici punti di sutura vicino al ginocchio ma non si è mai risparmiato o arreso. «È una soddisfazione far gol al Del Duca - ha aggiunto Mendes - e correre sotto la nostra curva, è emozionante davanti ai tifosi». Mendes ed Emiliano Viviano il duo che ha aiutato l’Ascoli a vincere. Il portiere ha parato il calcio di rigore all’ex Federico Dionisi. «Conosco bene Viviano - svela Mendes - da quando ero allo Sporting, è un giocatore con una grande esperienza, conosce il calcio italiano e estero per averci giocato. È qui per dare una mano alla squadra e anche al mister, è troppo importante avere con noi un calciatore di tale esperienza ed intelligenza». Mendes è un ragazzo di una grande umiltà, un professionista esemplare che in campo non si risparmia mai.



La parata



E da Mendes passiamo al portiere Emiliano Viviano, tanta esperienza e carattere, uno di quei giocatori ai quali non sfugge nulla e che martedì sera ha fatto gioire non poco i tifosi del Picchio quando si è tuffato alla sua destra per deviare il penalty calciato dall’ex capitano Dionisi. «Il rigore è stato concesso per un fallo subito da me e io l’ho neutralizzato. Abbiamo vinto una partita molto difficile in cui i protagonisti sono stati gli episodi. La Ternana dice che non meritava di perdere? Neppure noi in altre occasioni meritavano di perdere. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e anche reagire. Serviva prendere questi tre punti e ce li siamo presi».