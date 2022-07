Colpo Vis Pesaro: torna Manuel Di Paola. Il centrocampista ex Modena ha firmato un biennale

PESARO - Colpo di mercato per la nuova Vis Pesaro 1898 di mister Sassarini: la società biancorossa ha comunicato con grande entusiasmo il ritorno in squadra di Manuel Di Paola, centrocampista classe 1997, dotato di una conclusione micidiale.

Sette gol in 25 presenze nel 2021



Di Paola arriva dal Modena a titolo definitivo, con contratto biennale, fino al 30 giugno 2024. Un acquisto nel segno della qualità e della fantasia. Dopo essersi reso protagonista in biancorosso nella stagione 2020/2021 a suon di gol e prestazione, il centrocampista ritrova la Vis Pesaro. Nella Vis aveva registrato 25 presenze, tutte da titolare, impreziosite da 7 reti e 3 assist. Sarà a servizio di mister Sassarini, Do Paola riprende posto a centrocampo portando in dote grande tecnica e personalità.