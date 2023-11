Trionfo di Nardi in Giappone: vinto il Challenger di Matsuyama. Resta vivo il sogno Next Gen

PESARO - Luca Nardi trionfa in Giappone e a Matsuyama conquista il quinto titolo Challenger della sua giovane carriera, il secondo di questa stagione. Il talento pesarese ha battuto per 3-6, 6-4, 6-2 il trentenne giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo e testa di serie numero uno del torneo giapponese. In semifinale Nardi aveva battuto il francese Geoffrey Blancaneaux. Nell'ultimo atto il pesarese ha messo in scena una grande rimonta. quando è stato capace di risalire dallo 3-6, 0-3 fino al 3-6 6-4 6-2 finlae.Con questo successo Luca Nardi sale al numero 127 nel ranking mondiale e rimane in corsa per entrare nella lista degli azzurri alle Next Gen Finals di Gedda, in programma dal 28 novembre.