Batterio «carnivoro» terrorizza il Giappone, il Governo: «Record di morti nel 2024». L'allarme: può raggiungere l'Europa

Una rara ma pericolosa infezione batterica si sta diffondendo a ritmo record in Giappone e le autorità che faticano a identificarne la causa. I dati provvisori rilasciati dal NIID hanno registrato 941 casi di STSS (sindrome da shock tossico streptococcico) segnalati lo scorso anno. E nel 2024 il Governo prevede che il dato possa essere in crescita, registrando un nuovo record di decessi. Nei primi due mesi dell'anno sono già stati registrati 378 casi, con infezioni identificate in tutte le 47 prefetture del Giappone tranne due, riporta il Guardian. L'infezione è per un terzo dei soggetti a cui è stata diagnosticata la STSS e colpisce principalmente le persone tra i 30 e i 50 anni.

Batterio killer spaventa il Giappone

Per infettarsi basta uno starnuto del portatore del batterio o il contatto con una ferita aperta. Entrando nel flusso sanguigno o nel liquido cerebrospinale, si disperde negli organi e provoca guasti multipli agli organi e necrosi nei tessuti muscolari, riferisce il Ministero della Salute giapponese.

Può arrivare in Europa

Questa disintegrazione dei muscoli rende questo agente patogeno noto come "carnivoro".

Come avvenuto con il Covid, il fatto che stia esplodendo in Giappone non può lasciar tranquilli da questa parte del Globo. «Se può arrivare in Europa? Poiché si tratta di un agente infettivo, le probabilità di diffusione sono elevate», afferma al quotidiano Ideal.es Patricia Guillem, professoressa di epidemiologia, sanità pubblica e medicina preventiva presso l'Università Europea. Secondo l'Oms, dal 2022 i numeri sono in aumento e paesi come Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno registrato un aumento dei casi di malattia invasiva dovuta a questo tipo di streptococco (gruppo A).