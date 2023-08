«Non entrate in acqua con ferite aperte». Batterio killer mangiacarne, tre morti dopo il bagno e le ostriche crude

Tre persone sono morte dopo essere state attaccate da un batterio mangiacarne. Si tratta di un batterio molto raro ma anche molto aggressivo che si trova in acqua. Il

, che ha fatto già alcune vittime, sarebbe stato individuato nell’area tra lo stato del Connecticut e quello di New York. Nel dettaglio due persone sono morte dopo essere stati colpiti dal batterio nuotando in due luoghi separati a Long Island Sound, mentre un altro è morto dopo un bagno a Long Island.

Il batterio

Un'altra vittima c'è stata dopo aver mangiato delle ostriche crude. Il Vibrio vulnificus appartiene alla stessa famiglia del batterio che causa il colera. Nel caso in cui si contragga può causare ferite cutanee, vesciche, ascessi e ulcere, ma può dare anche come sintomi febbre, diarrea, mal di stomaco e vomito. Nei casi più gravi le persone possono sviluppare setticemia che può portare alla morte.

L'allerta

Il rischio di contrarre questo batterio aumenta se si mangiano molluschi crudi o se si entra in acqua con delle ferite aperte, anche un banale graffio può essere pericoloso, per questo le autorità hanno sconsigliato di bagnarsi in quelle aree o di farlo con delle bende.

Ora si indaga su come possa aver prolificato in quelle acque, ma alla base potrebbe esserci il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici.