Polmonite nei bimbi, picco contagi in Europa: rischio nuova pandemia? «Batterio pericoloso come un virus»

Quanto deve preoccupare il boom di infezioni respiratorie e di polmoniti in Cina e i patogeni elencati dalle autorità sanitarie del gigante asiatico come responsabili di questo incremento registrato in particolare fra i bambini? Qualcuno di questi ha un potenziale pandemico? Sono le domande alle quali hanno provato a rispondere alcuni esperti di biosicurezza e ricercatori in un'analisi pubblicata sul network 'The Conversation'. Che le notizie su questo picco abbiano catturato l'attenzione internazionale non sorprende, perché «l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di una misteriosa epidemia respiratoria che ha portato a un sovraffollamento degli ospedali è stato all'inizio della pandemia di Covid», osservano gli autori che esaminano uno per uno i patogeni citati dalle autorità sanitarie cinesi.