Vuelle, prima gioia alla Vitrifrigo Arena dopo una partita da infarto contro Tortona (96-92)

PESARO - Dopo una guerriglia punto a punto negli ultimi minuti del quarto periodo la Vuelle trova la prima vittoria casalinga contro Tortona trascinata da un super Visconti. Sliding Doors sullo 0 su 2 di Candi dalla lunetta. Pesaro, glaciale, non sbaglia dopo essere rientrata in partita grazie a una serie impressionante di bombe. Il finale dice 96-92 per Pesaro ma la partita è stata per cuori forti. Primo quarto si era chiuso sul 29-20 per Tortona, nel secondo periodo è stata invece la Vuelle ad agganciare e sorpassare Derthona (48-45) grazie a Bluiett, alla sostanza (finalmente) di Mockevicius, con Visconti e Tambone dalla lunga e il solito Totè.

Terzo periodo da incubo

Dopo il riposo lungo la ripresa è da incubo con la Vuelle che praticamente non trova il canestro per 5 minuti. Tortona (con un Daum micidiale) ne approfitta e mette la freccia andando sul doppio vantaggio. Sembra un film già visto invece invece Tambone rimette i biancorossi in scia a suon di triple. L'ultimo quarto, come detto, è un punto a punto condito da un bombardamento. La spunta la Vuelle, la Vitrifrigo Arena può finalmente esultare.

CARPEGNA PROSCIUTTO - BERTRAM DERTHONA 96- 92

CARPEGNA PROSCIUTTO: McCallum 4 (2/4,0/1), Bamforth 19 (3/6,3/7), Bluiett 13 (4/4,1/5), Visconti 14 (0/1,3/4), Ford 5 (1/1,1/3), Maretto n.e, Tambone 11 (1/4,3/6), Stazzonelli n.e, Mazzola 6 (2/2 da 2), Totè 12 (5/7 da 2), Mockevicius 12 (5/6 da 2).

All. Buscaglia.

BERTRAM DERTHONA: Baldi n.e, Dowe 18 (6/8,01/), Candi 6 (0/1,2/4), Errica n.e, Strautins 2 (1/4,0/3), Baldasso 9 (3/9 da 3), Severini n.e, Basile, Daum 21 (6/7,2/4), Weems 20 (7/11,1/3), Thomas 10 (5/6 da 2), Radosevic 6 (3/3,0/3). All. Ramondino.

ARBITRI: Giovannetti di Terni, Perciavalle di Torino, Capotorto Palestrina. PARZIALI: 20-29; 48-45; 64-72. NOTE: Spettatori: 5140. Fallo tecnico a Tambone. Uscito per cinque falli Tambone. Carpegna Prosciutto: 23/35 da 2, 11/26 da 3, 17/20 ai liberi. Falli fatti 22, subiti 21. Rimbalzi difensivi 23, offensivi 4, totali 27. Palle perse 10, recuperate 6. Assist 18. Valutazione 107. Bertram Derthona: 28/40 da 2, 8/27 da 3, 12/19 ai liberi. Falli fatti 21, subiti 21. Rimbalzi difensivi 25, offensivi 10, totali 35. Palle perse 11, recuperate 5. Assist 17. Valutazione 99.