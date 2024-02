«Ho venduto tutto e comprato un biglietto di sola andata per il Giappone. La vita è più cara di quanto pensassi: sono una senzatetto»

Può succedere che la quotidianità si trasformi in una gabbia troppo stretta, che svegliarsi nel proprio letto ogni mattina e mettere in moto la routine di sempre - caffè, doccia, auto, lavoro, casa - si faccia sempre più difficile, finché non si arriva al punto di rottura e ci si ritrova a fissare il soffitto, incapaci di muovere un muscolo, con il bisogno di voltarsi, vedere un'altra strada e cominciare a percorrerla.

Qualcuno non troverà mai il coraggio di fare il salto nel buio e magari col tempo riuscirà a gestire la propria vita e, perché no, essere soddisfatto della quotidianità in quella gabbia, a vedere il mondo attraverso la sicurezza delle sbarre. Altri, invece, quel salto lo fanno, e qualcuno senza neppure premurarsi di portare con sé una luce per capire se la caduta farà male o dove atterrerà.

Ne è un esempio Kiawanna Moore, una donna che ha venduto tutto ciò che possedeva e ha acquistato un biglietto di sola andata per il Giappone, per poi raccontare la sua esperienza - il viaggio - tramite video e foto pubblicati sui social. Quasi un anno fa ha preso il volo dalla Louisiana e oggi è una senzatetto in Thailandia.

Kiawanna ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta la sua esperienza di vita nell'ultimo anno, o meglio da quando ha preso la decisione di vendere tutto ciò che possedeva per acquistare un biglietto aereo di sola andata.

Nell'agosto del 2023 è partita dagli Stati Uniti (Louisiana) e ore dopo è atterrata in Giappone, «senza progetti e senza sapere niente» del luogo.

Dopo un solo giorno in Giappone, Kiawanna si è resa conto che il costo della vita era decisamente alto e che lì «non avrei resistito molto con i soldi che mi ero portata». Da qui la decisione di comprare un altro biglietto aereo e imbarcarsi in un lungo volo per la Thailandia.

Sono passati cinque mesi dall'atterraggio e, spiega la donna, «ancora non ero riuscita a capire come e cosa fare per guadagnarmi da vivere. Col tempo ho finito il denaro che avevo e... sono diventata una senzatetto».

Gli utenti sono stati alquanto severi con Kiawanna e le sue scelte: «È stata colpa tua al 100%. Non avevi pianificato nulla. Non mi sento affatto male per quello che ti è successo», scrive qualcuno, mentre altri sono più comprensivi e commentano: «Scappare dai problemi a volte ne crea soltanto di nuovi. Spero tu riesca a trovare te stessa e riunirti con la tua famiglia»