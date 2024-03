ASCOLI Promuovere le possibilità di carriera in Europa. È l'incarico affidato alla studentessa ascolana Asia Martina Di Lorenzo. Per la 22enne iscritta al quarto anno Giurisprudenza si tratta di una nuova sfida, nell'ambito di un percorso di formazione che è stato fin da subito impegnativo. Asia ha frequentato la scuola navale militare Francesco Morosini ed è segretaria del direttivo. La studentessa è stata selezionata tra i dieci candidati che hanno presentato domanda presso l'università di Insubria. L'ateneo a cui è iscritta è stato selezionato dal Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale per l'edizione 2024-25 del programma “Eu Careers Ambassadors”, insieme ad altre quattro università italiane. Asia è attualmente impegnata nell'Erasmus in Finlandia, a Rovaniemi, da cui rientrerà a maggio.

La soddisfazione

Per la mamma, la pedagogista Rosanna Viviani è una grande soddisfazione. Partendo da Ascoli, Asia è riuscita a farsi strada e a portare un po' delle sue origini all'estero. Perché essere cittadini europei vuol dire proprio questo: mescolare le proprie tradizioni con quelle degli altri Paesi membri. Nonostante Asia abbia lasciato il Piceno per motivi di studio e di carriera, i suoi nonni Renzo e Iolanda non hanno mai smesso di vegliare sulla loro adorata nipote.

Asia dovrà frequentare un corso di formazione a Bruxelles, in programma a inizio ottobre. Le sue funzioni di ambasciatore delle carriere Ue saranno quelle di diventare un punto di contatto per altri studenti interessati alle carriere internazionali nelle istituzioni europee. La 22enne dovrà individuare soggetti potenzialmente interessati, diffondere informazioni con i mezzi di comunicazione a disposizione delle università, promuovere eventi riguardanti le carriere europee, predisporre presentazioni e prendere parte a eventi di orientamento universitari. In qualità di ambasciatrice dovrà portare a termine obiettivi mensili e fornire regolari relazioni sulle attività svolte, oltre a gestire e monitorare le pagine dei social media.