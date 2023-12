FRONTONE - Cinque anni fa, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo dove persero la vita cinque minorenni ed una mamma di 39 anni. Erano nel locale per il concerto di Sfera Ebbasta. Quella che doveva essere una serata di festa si trasformò in tragedia: si ritrovarono schiacciati nella calca. Tra loro anche due giovanissimi della Valcesano, Mattia Orlandi, quindicenne di Frontone con una grande passione per il calcio, e Asia Nasoni, quattordicenne di Marotta, promessa della ginnastica.

Giornata dolorosa

Le comunità come tutti gli anni da quella terribile serata anche in questi giorni si sono strette al dolore dei familiari dei due ragazzi. Il babbo di Mattia, il signor Giuseppe Orlandi, anche a nome della moglie, ha voluto affidare i ringraziamenti ai social con dei pensieri molto toccanti: «Io e Paola in questa giornata di ricorrenza e molto dolorosa sentiamo il bisogno di ringraziare tutte le persone che ogni anno ci manifestano la loro vicinanza e solidarietà a partire dai frontonesi, il sindaco, il parroco, il coro della parrocchia e tutti gli amici e conoscenti di Mattia. Non lo dimenticheranno mai e lo portano nei loro cuori in ogni circostanza. Questo messaggio sicuramente ci è stato suggerito dal nostro e vostro caro Mattia. Grazie di cuore».

Sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Daniele Tagnani ha voluto condividere le parole del signor Giuseppe: «Siamo sempre vicini a voi, due persone stupende della nostra comunità. Mattia vive nei nostri cuori».

La chiesa di Marotta

Oggi, invece, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta, la comunità si stringerà in preghiera in ricordo di Asia e delle vittime della tragedia di Corinaldo. «Un momento di riflessione – sottolinea il sindaco Nicola Barbieri - per non dimenticare e dimostrare vicinanza e affetto alla famiglia».

E’ un appuntamento che si ripete ormai ogni anno e che vede sempre tante persone, amici, conoscenti e non solo, stringersi al dolore dei famigliari di Asia. In quella notte da incubo morirono Eleonora Girolimini che aveva accompagnato la figlia al concerto, Emma Fabini, studentessa di 14 anni, Benedetta Vitali, 15 anni di Fano, oltre a Mattia ed Asia. Dopo il processo nei confronti dei componenti della ‘banda dello spray’, che ha portato alla condanna di 7 persone con pene fino a 12 anni di carcere, adesso è in corso il processo contro i membri della commissione di vigilanza.