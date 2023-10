CAORLE Non ha mai vinto i campionati Cadetti, ma soltanto perché non ha mai partecipato. Il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi sarà il testimonial d’eccezione della cerimonia inaugurale di Caorle, in programma oggi alle 18 allo stadio Chiggiato. Una grande festa, colorata e vivace, ma nel rispetto del lutto per il gravissimo incidente di lunedì sera nella vicina Mestre.

APPROFONDIMENTI IL CAMPIONE Gimbo Tamberi, fine delle vacanze ed è già caccia alle Olimpiadi: «Road to Paris, sarà lunga»

L’evento che aprirà la 50esima edizione dei Campionati Italiani Cadetti vedrà il “campione di tutto” accendere il braciere della manifestazione, tra l’entusiasmo di un migliaio di giovanissimi atleti nati nel 2008 e nel 2009, tutti in campo per sfilare con la rispettiva rappresentativa regionale. Tamberi si rivolgerà proprio a loro, nuove leve dell’atletica italiana, raccontando la propria storia e motivandoli a inseguire la passione per lo sport, che sarà evidente nelle due giornate successive, quando saranno in palio 36 titoli individuali e i trofei per regioni. Tamberi non ha mai partecipato alla rassegna tricolore per gli under 16, avendo cominciato seriamente con l’atletica da allievo, nel 2009, quando stavano nascendo molti degli atleti che saranno protagonisti a Caorle.

Un esempio

La sua scalata ai vertici dell’atletica mondiale lo ha reso un mito, un esempio, un modello a cui ispirarsi per milioni di giovani che hanno sognato a occhi aperti con le sue imprese di Tokyo e di Budapest e con tutti gli altri successi di una carriera che ha pochi paragoni. Ad accoglierlo a Caorle, tra gli altri, ci saranno il presidente Fidal Stefano Mei e il sindaco della città veneta Marco Sarto, con il numero uno del Comitato regionale Fidal Veneto Francesco Uguagliati e il presidente del Comitato provinciale di Venezia Gilberto Sartorato.