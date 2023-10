Gimbo Tamberi, fine delle vacanze ed è già caccia alle Olimpiadi: «Road to Paris, sarà lunga»

ANCONA - "Road to Paris, sarà lunga, tante salite e tante ostacoli, ma ad oggi stiamo bene". Parole e musica di Gianmarco "Gimbo" Tamberi che ha ricominciato oggi ad allenarsi dopo un mesetto di (meritatissime) vacanze. L'estate ha portato al campione marchigiano il titolo mondiale, l'ultimo che mancanva alla sua ricchissima collezione, ma è già tempo di focalizzarsi sui nuovi obiettivi. E quello principale non può che essere Parigi 2024, l'Olimpiade a cui Tamberi arriva da campione in carica. E quindi "road to Paris", sgambettando al campo della Palla Ovale della Montagnola ad Ancona sede dell'Unione Rugbistica Anconitana. "Dopo un mese di stop - ha spiegato Tamberi nelle stories di Instagam - è difficilissimo, senti l'opposto di quando hai smesso dove eri al top. I muscoli non rispondono, sarà complicatissimo ma ce la faremo". E allora barra dritta su Parigi 2024.