Jannik Sinner, il social score: crescita esponenziale su Instagram (+43%) e X (+18%). Ecco tutti i numeri

Sono sorprendenti i numeri social di Jannik Sinner nei giorni dell'Australian Open. Il vincitore dello Slam di Melbourne ha avuto un'impennata straordinara dal punto di vista social. Ecco i numeri più significativi raccolti da Arcadia.

Il social score di Jannik Sinner

Negli ultimi 28 giorni il tennista azzurro ha avuto una crescita esponenziale dei follower: +43% su Instagram (+608K), 18% su X (+30K). Come engagement su Instagram si registra un +6,8% e un 3,9% su X. Per quanto riguarda le interazioni per post (post interaction) su Instagram c'è stato un +25%, su X invece un +16%. Il perido di riferimento è dal 29 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024.

Nel trimestre il fandom Instragram di Jannik Sinner è cresciuto di 1 milione di follower e in questo incremento hanno inciso anche le imprese sportive alle ATP FInals Nitto di Torino. Su Instagram ha avuto un +105% di follower (+1.0M), +6,0% di engagement e +18% di post interaction. Su X invece negli ultimi 3 mesi ha ottenuto +36% di follower (+52K), +6,0% di engagement e +10% di post interaction.

Il periodo di riferimento è dal 29 ottobre 2023 al 29 gennaio 2024.

Sul lungo periodo (6 mesi) è possibile notare concretamente la crescita di attenzione digitale ottenuta dal tennista azzurro soprattutto dal punto di vista dei follower. L’interazione al post è passata dal 13% al 25%, quindi è raddoppiata, mentre l’engagement del canale è salita dal 4,2% al 6,8%. Su Instagram Arcadia registra +126% di follower (+1.1M), 4,2% di engagement e 13% di post interaction. Su X invece +47% di follower (+63K), 2,0% di engagement e 8,6% di interazioni per post.