Jannik dopo il trionfo: «Grazie di cuore a tutti, anche ai miei genitori che sono a -20 gradi»

MELBOURNE - Lucido sul campo, ancora più lucido con il microfono in mano a raccontare pochi minuti dopo l'impresa quel che ha fatto. Janniok Sinner ha parole di conforto e di sostegno per tutti a partire dal suo avversario: «Medvedev è un grande, ha disputato una partita eccellente, ogni volta che gioco con lui capisco in quante cose devo migliorare, quali colpi ancora mi mancano. Anche per questo sono contento di averlo sfidato tante volte».

Sorride, stringe forte la coppa e comincia con i ringraziamenti, i primi per il pubblico e per gli sponsor e per chi ha reso possibile un evento così grande: «Torneo eccezionale, tutto perfettop, ringrazio tutti, questo è uno scenario super. Anche perchè se penso ai miei genitori che sono a -20 gradi e io qui che invece mi diverto a correre al sole...».

E poi il grazie forte al suo staff, a chi lo affianca da tempo in questa strepitosa ascesa: «Grazie a tutti, non solo chi è qui ed è nell'angolo ma anche a quelli che non ci sono, anche chi mi segue, anche a chi fa il tifo per me. Se sono felice è anche merito loro»