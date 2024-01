Sinner-Medvedev, domani la finale: dove vederla in chiaro, orario, i precedenti, raking e le quote

Serviva l'impresa, e impresa è stata. Jannik Sinner scrive un'altra pagina del tennis azzurro, conquistando la sua prima finale di Slam e diventando il primo italiano a raggiungere quella degli Australian Open: sfiderà il russo Medvedev domenica mattina, per un'impresa che sarebbe davvero storica. C'è moltissima attesa per il match. Ecco quando si gioca, dove vedere la finale (in chiaro e in streaming), il raking e le quote.

Quando si gioca

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev si gioca alla Rod Laver Arena di Melbourne domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane, quando in Australia saranno le 19:30. Niente sveglia all'alba quindi per gli italiani che vorranno seguire il match.

Dove vederla in chiaro e streaming

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport dalle ore 9:30. Potranno seguire la partita gli abbonati Sky, al canale 210, ma anche in streaming anche tramite Sky Go, NOW, Dazn e Discovery+.

I precedenti

Nove i precedenti tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, con il russo che si è imposto nei primi sette incontri. Due anni fa alle ATP Finals Medvedev ha vinto in tre set (6-0, 6-7, 7-6), provocando l'avversario con tanto di sbadigli dopo il primo parziale dominato e vinto 6-0, “sbruffonata” a cui l'azzurro aveva risposto sfiorando l'impresa in rimonta.

L'altoatesino ha vinto gli ultimi 3 duelli andati in scena nel finale della stagione 2023. Sinner ha rotto il ghiaccio vincendo 7-6, 7-6 nella finale di Pechino e ripetendosi a Vienna, dove ha prevalso per 7-6, 4-6, 6-3. Il tris di Sinner è poi arrivato nelle semifinali delle Atp Finals. Gli altri confronti diretti giocati lo scorso anno se li è aggiudicati Medvedev: il russo ha vinto in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3).

Ranking

Grazie agli ultimi risultati, al di là dell'esito della finale, Sinner conferma la sua quarta posizione in classifica, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano.

Quote

C'è una scommessa particolare nel tennis e le hanno addirittura dato un nome: 'The Italian Job', la sintesi di un double da sogno: e cioè Jannik Sinner - quotato da Planetwin365 a 1,35 - in trionfo agli AusOpen e la coppia Bolelli-Vavassori vincente nella finale di doppio a 2,75, come recitano le quote di Snai. Se prendete Sinner e lo mettete insieme a Vavassori e Bolelli, in una sorta di squadra di Davis della scommessa, viene fuori, appunto, 'The Italian Job', una puntata doppia che vale 3,80 volte la posta, ma molto di più per emozione, gioia, voglia di far festa.

« The Italian Job »

D'altra parte se nel giro di poche ore puoi mettere insieme il sogno di vincere due titoli Slam in una terra sacra della racchetta come l'Australia, allora la scelta di puntare tutto sul tricolore merita eccome, con tanto di titolo di un famoso film. Un 'gioco nel giocò che nelle ultime ore ha assunto i contorni di un vero e proprio rito, consumato tra scaramanzia e voglia di esserci in qualche modo, sulla Rod Laver Arena quando i nostri ragazzi si giocheranno un posto nella storia e nella gloria del tennis azzurro.