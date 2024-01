Sinner-Medvedev non è solo la finalissima dell'Australian Open, per l'Italia è molto di più

MELBOUNE - Non è solo la finale degli Australian Open, non è solo la prima finale in uno Slam di Jannik Sinner. Il duello tra il campione alto-atesino e Medvded è molto di più. E' un qualcosa che va oltre il tennis, un qualcosa che giorno dopo giorno, vittoria dopo vittoria ha mandato in estasi tutta l'Italia. Tifo che va oltre la simpatia e la stima per l'atleta, sinergia forte e condivisione totale con il calcio o la pallacanestro, l'attesa per il festival di Sanremo o i giorni della merla, tutto passa in secondo piano.



Ma chi è Yannik Sinner? Il campione di Sesto Pusteria, classe 2001, ha giocato a tennis per la prima volta all'età di 3 anni. Da bambino praticava con successo lo sci. Ben presto, però, si è concentrato sul tennis, a livello professionistico facendo capire piuttosto presto quanto fosse forte.

Ma la grande sfida non è in chiaro

Ma adesso bisogna guardare al presente, all'oggi, ci sarà tempo per ricordare e ripecorrere il suo fantastico cammino.

Ma come mai la sfida super attesa non verrà trasmessa in chiaro? Ecco la spiegazione: la finale degli Australian Open non rientra nella lista degli eventi di interesse nazionale stilata dall'Agcom nell'ormai lontano 2012. Per il tennis rientrano nell'elenco «la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani». Queste partite, così come stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, devono essere trasmesse in chiaro. Per le altre non c'è obbligo. E così Sinner-Medvedev, in Italia, sarà appannaggio esclusivo solo di chi è abbonato alle pay-tv.