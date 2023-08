Serie C, l'inizio il 3 settembre: lunedì 7 agosto i calendari. Girone ormai definito per le marchigiane

ANCONA- Le sentenze odierne del Tar hanno spianato la strada anche alla Lega Pro seppur, formalmente, per le varie ufficialità bisognerà attendere comunque l'ultimo grado di giudizio fissato per il 29 agosto. Lecco in Serie B, Reggina out (riammesso il Brescia in Cadetteria), Perugia in Lega Pro e Atalanta U23 pronta a prendere il posto del Siena che sarà bocciata a stretto giro. Si definisce quindi il girone B che vedrà partecipare le marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro.

Le scadenze

Lunedì 7 agosto il Consiglio di Lega Pro, nell'occasione saranno varati ufficialmente gironi (costituiti per criterio geografico con linee orizzontali sulla cartina) e calendari.

Quando inizierà il campionato? Il weekend 2-3 settembre rispetto alla data originariamente programmata del 26-27 agosto. Qualora il Consiglio di Stato dovesse stravolgere la situazione e ripescare il Perugia al posto del Lecco (che sarebbe escluso) nel girone B andrebbe il Piacenza che al momento resta escluso al contrario della Casertana che prenderà il posto del Brescia.

I tre gironi

A (nord): AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

B (centro): Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro.

C (sud): Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris.