Parla il Tar: Lecco in Serie B, Reggina esclusa (Brescia esulta). Il Perugia resta in Lega Pro

ROMA- Il Tar del Lazio si è espresso oggi pomeriggio (3 agosto) sulle iscrizioni di Lecco e Reggina al prossimo campionato di Serie B.

Le sentenze

Dentro i lombardi (vincitori dei playoff di Lega Pro) esclusi in precedenza dal Collegio di Garanzia del Coni, confermato il no alla Reggina il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile. Sentenze che si allineano al Consiglio Federale del 7 luglio. In questo senso, il Brescia sarà riammesso in Serie B mentre il Perugia resta in Lega Pro dove, nelle prossime ore, l'Atalanta U23 prenderà il posto del Siena dopo l'esclusione di quest'ultima. L'ultima parola spetta al Consiglio di Stato del 29 agosto che, tuttavia, potrebbe anche essere anticipato.