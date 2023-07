Diritti tv Serie A, fumata nera: i club non accettano le offerte di Sky, Dazn e Mediaset. Cosa può succedere ora

Fumata nera per i diritti tv della Serie A. L'assemblea di Lega ha deciso infatti di non accettare le offerte arrivate dai broadcaster e ha quindi esteso le trattative private. È terminata nel primo pomeriggio di oggi l'Assemblea odierna nella sede di via Ippolito Rosellini: al momento i venti club coinvolti hanno dunque deciso di estendere le trattative private. La nuova assemblea dei club è stata fissata per il prossimo 14 luglio.

Casini: momento decisivo

«L'assemblea ha deliberato di concedere una proroga alle trattative private (con Dazn, Mediaset e Sky, ndr) per i diritti tv, che proseguiranno quindi nelle prossime settimane. Siamo arrivati al momento decisivo, all'esito di queste trattative o ci sarà l'assegnazione o si apriranno le manifestazioni di interesse per il canale di Lega». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto al termine dell'odierna assemblea di Lega. «Le buste con le offerte sono state aperte - ha aggiunto Casini - ma non è stato comunicato l'importo, non è stato considerato definitivo visto che ci sono ancora trattative».