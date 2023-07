ASCOLI - Si alza il sipario sulla nuova stagione dell’Ascoli. Questa mattina, alle ore 11.30, presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, verrà ufficialmente presentato mister William Viali e saranno annunciati prezzi e novità della campagna abbonamenti 2023/24. L’allenatore, reduce dalla salvezza ottenuta ai playout con il Cosenza, ha sottoscritto un contratto biennale: alla presenza del presidente Carlo Neri, del direttore generale Domenico Verdone e del direttore sportivo Marco Valentini, verrà pure annunciato l’intero organigramma sportivo. Contestualmente, come detto, la società illustrerà la nuova campagna abbonamenti. «Finché morte non ci separi» è il claim scelto per celebrare il 125° anniversario dalla nascita del club, con due fedi d’oro incrociate e con incisa la scritta “Ascoli Calcio 125°”: «Lo slogan celebra un matrimonio, quello tra tifoso e squadra del cuore, che non conosce resa, separazione, crisi o pause di riflessione, ma che dal 1898 è più che mai brillante e florido e che fa continui proseliti fra i nuovi nati» la nota del club. Dopo le presentazioni, si inizierà a fare sul serio: martedì 11 luglio verrà svelato il calendario della prossima Serie B, domenica 16 la squadra bianconera partirà per il ritiro di Cascia.