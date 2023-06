Ascoli, lunedì la conferenza stampa di Viali e la campagna abbonamenti. Tante novità per i tifosi

Lunedì prossimo sarà presentato alla stampa il nuovo tecnico dell'Ascoli William Viali. Nell’occasione sarà presentata anche la nuova campagna abbonamenti che vedrà delle novità e prezzi che vanno incontro alla tifoseria.

La campagna abbonamenti

L’Ascoli punta e molto sui fedelissimi sugli abbonamenti. Nuovo anche lo slogan che accompagnerà la campagna. Per quanto riguarda invece l’ aspetto squadra, il 16 luglio il gruppo si ritroverà in città per il raduno estivo nel corso del quale saranno disputate anche diverse amichevoli che il club sta organizzando.

Ricordiamo che la squadra dopo i primi giorni in cui si sottoporrà ai consueti test atletici e fisici, si trasferirà nella vicina Cascia dove resterà fino a sabato 29, nel mezzo come detto i bianconeri disputeranno alcune amichevoli per valutare la preparazione. Inizia una nuova stagione agonistica con la squadra che è chiamata a disputare il campionato di Serie B sotto la conduzione tecnica di Viali che ha lasciato il Cosenza per tentare l’ avventura bianconera, per il tecnico si tratta di un ritorno, il suo passato con il Picchio e legato al ruolo di calciatore. Dopo anni Viali torna ad Ascoli e questa volta con una responsabilità maggiore.