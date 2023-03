Segna il gol ma viene preso in giro dallo speaker avversario: è accaduto in Lega Pro nel girone delle marchigiane

PONTEDERA- Episodio curioso, e che farà discutere, quello accaduto in Serie C girone B (quello delle marchigiane Ancona, Vis Pesaro, Fermana e Recanatese) nel derby toscano tra Pontedera e San Donato Tavarnelle. La gara, terminata 2-4 in favore degli ospiti, è stata portata sull'1-2 per gli ospiti da Alessio Rossi al 36' del primo tempo. L'esterno gialloblu ha scatenato la gioia del settore ospiti e anche una reazione inaspettata dello speaker del Mannucci di Pontedera, che al microfono ironicamente ha urlato “Rete del Pallone d’Oro“ come una presa in giro. Lo stesso speaker, inoltre, ha ripetuto la stessa frase anche al momento della sostituzione del calciatore.

La nota di scusa

Il club amaranto locale si è poi scusato (lo ha fatto anche lo speaker) con una nota ufficiale: "La società U.S Città di Pontedera desidera esprimere le sue più sincere scuse alla società San Donato Tavarnelle e al suo giocatore, Alessio Rossi, per quanto pronunciato dello speaker dello stadio in occasione del gol e della sostituzione. Siamo profondamente rammaricati per il comportamento non professionale e non in linea con i nostri valori e con le nostre norme di condotta. La nostra società riconosce da sempre l’importanza di un comportamento etico e professionale nel mondo dello sport e riteniamo che ogni partita debba essere caratterizzata da un rispetto reciproco tra le squadre e i loro sostenitori”.