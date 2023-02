ANCONA Un punto in 3 partite, caratterizzate da 2 gol siglati e ben 6 subiti. È misero il bottino dell’Ancona dopo l’impresa contro la leader Reggiana che aveva illuso in un possibile inserimento nella lotta per il podio, ora distante 9 lunghezze. Oltre a confermare l’involuzione dell’ultimo periodo, lo 0-3 contro l’Entella ha infranto l’imbattibilità al Del Conero, iniziata dopo l’1-2 contro il Montevarchi, datato 2 ottobre. Da allora i biancorossi avevano totalizzato 7 successi e 3 pareggi di fronte ai propri tifosi subendo 5 gol, 2 in più di quanti incassati in una partita sola contro la vicecapolista. Per la prima volta nel 2023 non ha graffiato l’attacco, scivolato al quarto posto tra quelli più prolifici con 43 gol dietro alla Reggiana con 48, al Cesena con 47 e alla stessa Entella con 46. La retroguardia ha invece smarrito la solidità d’inizio ritorno, quando rimase inviolata per 5 incontri di fila, tanto da risultare con 29 reti incassate la seconda più perforata tra le prime sette della classe.



Fermana ribaltata



Come l’Ancona, ha perso l’inviolabilità casalinga nel 2023 la squadra di Protti, al secondo stop del girone di ritorno dopo quello del 4 febbraio, guarda caso contro l’Entella. L’ultimo passo falso interno risaliva allo 0-3 contro la Reggiana del 3 dicembre. Da quel giorno i canarini avevano inanellato 3 vittorie e 2 pari al Recchioni avvicinandosi ai playoff, adesso lontani 6 punti come la zona playout. Prosegue la serie positiva della Recanatese, al quarto risultato utile, che vanta 3 punti di vantaggio dalle sabbie mobili. L’1-1 di Siena ha incrementato a 12 il numero di pareggi dei giallorossi che prediligono i viaggi, come testimonia l’unico passo falso (nel derby di Ancona) rimediato nelle ultime 11 trasferte. Ha pareggiato fuori casa anche la Vis Pesaro, risollevata nel finale dal classe 2004 Sanogo. Il 2-2 di Alessandria ha permesso alla formazione di Brevi di riprendere la marcia, spezzata la settimana precedente a Lucca, dove era maturato l’unico passo falso del nuovo anno. Nelle ultime 5 uscite i pesaresi hanno collezionato ben 4 pareggi smarrendo l’appuntamento con la vittoria: l’ultima risale al 2-1 sulla Torres nel turno infrasettimanale del 31 gennaio. Nello scontro diretto del Moccagatta sono arrivati riscontri confortanti dal reparto avanzato, che rimane con 21 gol il secondo più anemico dopo quello dell’Imolese con 17, uniti però a qualche errore di troppo della retroguardia, la quarta più perforata con 40 gol incassati.



Classifica cannonieri



Non sono cambiate le gerarchie al comando, detenuto da Corazza del Cesena con 15 centri. Alle sue spalle è rimasto Santini del Rimini con 14, tallonato a 13 da Ragatzu dell’Olbia, determinante con una doppietta nel derby sardo contro la Torres. Il penalty trasformato ad Ancona ha proiettato Merkaj dell’Entella a 12, tallonato da Fischnaller della Fermana a 11.