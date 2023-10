Il ds De Angelis: «Samb, ora serve continuità per volare alto. Con il Monterotondo non sarà una passeggiata»

«Serve la continuità»

SAN BENEDETTO «Ilha disputato delle buone partite e nelle gare casalinghe gioca su un campo piccolo e in sintetico. Ha dato del filo da torcere al Campobasso e all’a, con quest’ultima ci ha vinto in Abruzzo. Si tratta di una squadra che fa dell’aggressività la sua arma migliore e quindi dobbiamo prestare la massima attenzione». Il ds della Samb , mette in guardia la sua squadra per la partita che domani, alle ore 15, giocherà sul campo del Real Monterotondo. Una sfida che sulla carta potrebbe far pensare che la Samb possa portare a casa i tre punti, ma nel girone F non c’è nulla di scontato e quindi nessun avversario è comodo da superare. Anche se, per la verità, la compagine laziale, nelle tre gare disputate tra le proprie mura, ha rimediato due sconfitte (con Avezzano e Fossombrone) ed ottenuto una vittoria (con il Vastogirardi). Quindi al Pierangeli, stando a quello che è riuscito a fare finora, il Real Monterotondo mostrerebbe qualche difficoltà in più rispetto alle partite in trasferta, dove ha conquistato quattro punti e sfoderando buone prestazioni come ha sottolineato De Angelis.



Ma la Samb deve preoccuparsi di se stessa e cercare di dare seguito alla vittoria conquistata con lo United Riccione che le ha permesso di ritornare in vetta alla classifica insieme al Chieti e al Fossombrone. «Il primato in classifica è un discorso che fa sempre piacere, ma ora conta maggiormente la continuità di rendimento e di risultati, e fare il massimo – dice De Angelis -. Dobbiamo sempre pensare da dove siamo partiti la scorsa estate. Non ci sentiamo superiori agli altri e bisogna giocarsela sino alla fine con tutti. La vittoria conquistata con lo United Riccione è stata importante perché ottenuta contro la squadra più forte incontrata sinora. Si sta entrando nel vivo del campionato e l’importante è stare più avanti possibile. In questa stagione il girone F è molto equilibrato. È un campionato dove bisogna stare attenti in ogni gara. Non bisogna abbassare la guardia con nessuno».



Non ci sarà Paolini



Intanto la squadra rossoblù continua a preparare nel minimo dettaglio la sfida che si disputerà domani con il Real Monterotondo.



Diretta Facebook

Alla trasferta lazila non parteciperà il centrocampista Simone Paolini che nelle prossime ore si sottoporrà ad una risonanza. Pare che possa trattarsi di un problema fisico meno grave del previsto e che potrebbe provocare uno stop di due settimane. Si vocifera che potrebbe essere alle prese con un’infiammazione al piede sinistro Per ora salterà sicuramente, oltre al match di domani, anche quello successivo con il Termoli in programma il 1° novembre al Riviera. L’assenza di Paolini non dovrebbe far cambiare idea a Lauro nel mutare nuovamente modulo. Dovrebbe restare il 4-3-3, con Scimia che andrebbe ad ereditare il posto a centrocampo, come mezzala, di Paolini. A Monterotondo non ci sarà neanche il difensore Chiatante che sta smaltendo il problema al polpaccio. Stamattina la Samb terrà la consueta rifinitura al Samba Village e poi nel pomeriggio partirà alla volta di Monterotondo.



Intanto il club laziale ha fatto sapere che i 90 biglietti riservati ai tifosi della Samb sono stati tutti venduti e consiglia a coloro che non hanno i tagliandi di accesso allo stadio di non mettersi in viaggio in quanto non sarà possibile acquistarli domani nel giorno della gara. Il Real Monterotondo ha comunque ufficializzato la diretta integrale del match di domani con la Samb sulla propria pagina ufficiale facebook nella quale ci sarà il link dove poter vedere la partita pagando sette euro.



Sold out la curva nord



Infine ieri, in pochissime ore dall’apertura della prevendita sul circuito Vivaticket, sono stati acquistati i restanti 600 biglietti di Curva nord per la partita casalinga con il Termoli in programma il 1° novembre al Riviera. Il settore, quindi è sold out, tra abbonamenti e biglietti. Si possono acquistare tagliandi di Tribuna centrale, Tribuna laterale nord e Tribuna est mare. Lo si potranno fare anche al botteghino nord del Riviera il giorno della partita con un prezzo maggiorato di due euro su ogni tipologia di biglietto.