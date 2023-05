FERMO - Torna il Torneo del Fermano di calcio, categoria Esordienti, che coinvolgerà le strutture di Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio. La manifestazione si svolgerà 16 e 18 giugno, con 800 ragazzi e 24 squadre. Un torneo che risorge, dopo 3 anni dalla pandemia.

«Siamo ripartiti alla grande - dice Donatello Recchi, presidente Afc Fermo - grazie alle amministrazioni che hanno sposato il progetto che nasce dall’idea di Gianluca De Angelis nel 2018 per creare una manifestazione a livello giovanile. Ospiteremo società importanti, abbiamo avuto l’adesione del Torino. Il torneo, oltre ad avere la sua anima sportiva con ragazzi dai 12 ai 13 anni, ha una valenza turistica, con un indotto di 900-1.000 persone tra ragazzi e genitori che saranno ospitati dal Verde Mare».



Il via



L’idea del torneo nasce dall’ex calciatore Gianluca De Angelis: «Volevo ricordare mio padre Piero, tifoso dell’Inter e appassionato di calcio per ragazzi. Io ho girato tutta Italia con il calcio ma la nostra è una zona bellissima. Non è da tutti sciare... guardando il mare. Il torneo potrebbe essere un modo per far conoscere il territorio. Servono risorse, unione e strutture. L’idea del torneo nasce a Pedaso ma a livello provinciale è meglio, l’unione sta facendo la differenza. Potremmo fare qualcosa anche a livello internazionale, ma per portare squadre da fuori, serve un’organizzazione importante». Il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi nella doppia veste di presidente e sindaco di Montegiorgio dice: «Diamo a chi arriva la possibilità di ammirare il territorio da vivere a 360 gradi. Sono coinvolte realtà locali ma l’iniziativa è di respiro internazionale. Darà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con realtà professionistiche che saranno motivo di crescita. Noi metteremo a disposizione le strutture. A breve arriveranno altri progetti di campi sintetici».

Entusiasta l’assessore allo Sport, Alberto Scarfini: «Dopo la pandemia è una soddisfazione essere qui: un merito per noi e per chi organizza una manifestazione del genere, che è la vittoria di tutti». Era presente anche l’assessore Fabio Senzacqua. Porto San Giorgio metterà infatti a disposizione la struttura della Mandolesi: «Ne siamo orgogliosi». Un motivo di vanto anche per la società di Pedaso, guidata da Giovanni Picciotti. Sarà un appuntamento importante e di confronto per i ragazzi, come ha ricordato l’assessore allo Sport di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci.