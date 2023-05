Porto Sant'Elpidio, Preso a Budapest il ricercato georgiano dai mille nomi re dei furti e dei documenti falsi

PORTO SANTìELPIDIO - Era ricercato per furti e documenti falsi, è arrestato a Budapest, in Ungheria, malgrado una latitanza costellata di cambi di nome e nazionalità. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Fermo in collaborazione con l'organo ungherese della Polizia di Frontiera Magiara.

L'arrestato è un pericoloso criminale georgiano, classe 1976, in passato domiciliato a Porto Sant'Elpidio e fino a poco fa irrintracciabile.

Aveva fatto perdere le sue tracce con ben 6 alias riferiti a cittadinanze lituana e georgiana, per sfuggire ad un ordine di arresto emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona per l'espiazione di una pena residua di 3 anni e 9 mesi di reclusione, a seguito di reati contro il patrimonio e falsificazione di documenti di identificazione commessi in Italia tra il 2009 e il 2017. La collaborazione internazionale ha permesso di localizzare e arrestare il ricercato attraverso un provvedimento di cattura europeo. Il criminale georgiano, attivamente ricercato dal 13 marzo 2019, è stato messo a disposizione della Corte d'Appello di Budapest (Ungheria), in attesa delle procedure di estradizione in Italia.