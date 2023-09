AVEZZANO Un pari con beffa. La Samb si è fatta raggiungere sul 2-2 finale al 44’ della ripresa dall’Avezzano grazie ad un rigore realizzato da Roberti. Un peccato, perché la squadra rossoblù era riuscita a ribaltare il risultato, con le reti di Alessandro e Battista, dopo la marcatura abruzzese di Roberti. Tutti i gol dell’incontro sono stati siglati nella ripresa.



L’avvio



Nel primo tempo, meno spettacolare, la Samb aveva sciupato un’occasione nel finale con Alessandro. Parte subito molto aggressiva la Samb che al 4’ si rende pericolosa con un gran tiro di Alessandro sul quale Cultraro compie una provvidenziale deviazione in corner. Ancora minacciosa la Samb al 14’ con un colpo di testa di Pezzola poco sopra la traversa. Al 22’ Alessandro ruba palla a Golia e fa partire un contropiede con l’aiuto di Battista. Quest’ultimo, arrivato al limite dell’area, fa svanire tutto con un debole tiro che viene bloccato da Cultraro. L’Avezzano riesce ad effettuare la prima conclusione verso la porta rossoblù grazie a Roberti, ma la sfera viene bloccata da Coco. Con il passare dei minuti l’Avezzano prende sempre più fiducia e al 37’ si fa pericolosa con una girata aerea di Forte che indirizza la sfera non molto lontano dal palo. Al 45’, però, la Samb non sfrutta una ghiotta occasione. È Alessandro, tutto solo e da posizione favorevole, a fallirla con una girata aerea che non ha inquadrato lo specchio della porta sul perfetto cross disegnato da Pagliari.



La ripresa



Nella ripresa la Samb prende subito in mano le redini del gioco e al 10’ ci prova Alessandro a sbloccare il risultato, ma la sua velenosa conclusione a giro di destro viene respinta in corner, con un grande intervento, da Cultraro. La replica dell’Avezzano al 13’ con un rasoterra di Verna dal limite che spedisce il pallone a sfiorare il palo. È il preludio al gol dell’Avezzano che arriva al 18’ con un colpo di testa di Roberti che supera Coco. Neanche un minuto e la Samb pareggia. Una conclusione di Alessandro trafigge Cultraro. Sulle ali dell’entusiasmo la Samb passa addirittura in vantaggio al 21’ con Battista che devia alle spalle di Cultraro un assist di Cardoni. L’Avezzano si getta in avanti per pareggiare i conti e ci riesce al 44’ grazie ad un rigore realizzato da Roberti e decretato dall’arbitro per un fallo di Coco sullo stesso attaccante marsicano. Per la Samb tanto amaro in bocca per una vittoria sfumata nei minuti finali.



AVEZZANO - SAMB 2-2

​AVEZZANO (4-3-3) Cultraro 6,5; Pietrangeli 5,5, Ferrani 5,5, Pertosa 5,5, Golia 6; Forte 6 (26’ st De Silvestro 6), Marzullo 6, Verna 6; Angelilli 6 (15’ st Costa Ferreira 6), Roberti 6,5 (45’ st Filippini sv), D’Alessandris 6 (26’ st Ortolini 6). All.: Ferazzoli 6.

SAMB (4-4-2) Coco 5,5; Zoboletti 5,5, Sbardella sv (8’ pt Pezzola 6), Sirri 6, Pagliari 6; Cardoni 6, Arrigoni 6, Barberini 6; Battista 6,5 (38’ st Scimia sv); Tomassini 5,5 (47’ st Martiniello sv), Alessandro 6,5 (34’ st Romairone sv). All.: Lauro 6.

ARBITRO Esposito di Napoli 6,5.

RETI 18’ st e 44’ st su rig. Roberti, 19’ st Alessandro, 21’ st Battista

NOTE: ammoniti: Pertosa, Costa Ferreira, Pezzola, Pagliari, Battista. Corner: 3-7. Recupero: pt 3’, st 4’. Spettatori circa 1.500.