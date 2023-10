Incidenti nel post-partita di Avezzano-Samb: 5 Daspo ai tifosi rossoblù

AVEZZANO - Il 19 ottobre scorso, il questore dell’Aquila, Enrico De Simone, ha emesso cinque Daspo, vale a dire il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Lo fa sapere con una nota la polizia di Stato aquilana.

«L’emissione delle misure – si legge nella nota – si è resa necessaria in quanto i destinatari hanno partecipato ai disordini verificatisi in Avezzano lo scorso 24 settembre, al termine dell’incontro di calcio Avezzano-Sambenedettese, valevole per il campionato di serie D. Durante i tafferugli sono stati lanciati sassi che hanno causato il ferimento di due agenti della polizia di Stato e il danneggiamento di un mezzo di servizio, venendo per questo denunciati all’autorità giudiziaria».

Dei cinque Daspo, disposti nei confronti dei tifosi della squadra ospite, 3 sono gravati da prescrizioni in quanto i destinatari erano già sottoposti ad analoga misura di prevenzione».