Neopatentato ubriaco in autostrada con le luci spente e senza un pneumatico. «La sua Panda faceva le scintille». Rischia una multa da 9mila euro

AVEZZANO - Aveva conseguito la patente 9 mesi fa e ieri notte è stato beccato in autostrada al volante della sua Panda ubriaco, mentre andava a zig zag, con i fari spenti e senza un pneumatico tanto che la sua auto, sull'asfalto, provocava scintille. Dietro di lui, una coda di auto. Insomma, una immagine-manifesto di cosa non si deve fare in auto.

Rischia una multa di 9mila euro

Paura lungo l'A24: nei guai un ragazzo di 19 anni, residente ad Avezzano, intercettato prima dello svincolo di Carsoli dagli agenti della sottosezione polizia stradale di L'Aquila Ovest dopo le numerose segnalazioni Il ragazzo si scorderà la patente per un pezzo: previsto un stop che può arrivare a 4 anni con una multa fino a 9mila euro. Aveva un tasso alcolemico di 2,16 grammi litro.