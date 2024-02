Sinner vince e vola in finale a Rotterdam (contro De Minaur). Oggi o tra pochi giorni sarà n. 3 del mondo

ROTTERDAM - Segnatevi sull'agenda questo giorno, sabati 17 febbraio 2024. Perchè? Ecco il motivo: la semifinale del torneo Atp 500 di Rotterdam potrebbe rappresentare un momento storico per il tennis italiano. L'eventuale successo contro l'olandese Tallon Griekspoor regalerebbe a Jannik Sinner un posto nella storia del tennis italiano: nell'era Open, il miglior risultato fin qui ottenuto è quello di Adriano Panatta che nel 1976 riuscì a salire fino al quarto posto in classifica, lo stesso occupato attualmente dal tennista altoatesino. L'ingresso in finale garantirebbe al tennista azzurro i punti necessari per superare Daniil Medvedev, attualmente al terzo posto nel ranking Atp.

Nell'altra semifinale la vittoria di De Minaur con l'australiano che ha superato con il punteggio di 6-3 6-4 il bulgaro Dimitrov.

SINNER - GRIEKSPOOR 6 -2 6 - 4

Gioca in casa l'olandese, il pubblico prova a sostenerlo, le sue battute sono buone ma non basta perchè Sinner con pazienza già al primo game gli strappa il servizio quasi a voler subito mettere in chiaro chi è il piu forte. Superiorità che si vede anche nel secondo gioco con Sinner padrone di tutti gli scambi, il 2-0 arriva veloce.

Griekspoo si tiene a galla con il servizio e proprio grazie a battute efficaci vince il primo game conquistando gli applausi del pubblico olandese con Sinner che tiene senza problemi il suo servizio per il 3-1 perchè nel gioco successivo Jannik infila un altro brak per il 4-1.

Avvincente il sesto game con colpi di classe dei due giocatori, Griekspoor ha la palla per strappare il servizio a Sinner che però con grande calma trova sempre la risposta giusta che vale prima la rimonta e poi il 5-1.

Tutto confermato, Sinner è padrone della partita anche se l'olandese con coraggio e pazienza riesce a portare a casa il secondo game inutile ai fini pratici della partita perchè Sinner al suo turno di battuta è spietato e vince il primo set 6-2.

IL SECONDO SET

Il secondo set parte con Griekspoor alla battuta: servizi buoni, lucidità e scelte giuste permettono all'olandese di tenere il servizio (lo stesso fa Sinner quando batte lui) con il 2-1 che scalda il pubblico di Rotterdam.

Adesso la partita è più equilibrata con l'olandese che crede di più nei propri mezzi mentre Sinner sembra gestire la partita senza però trovare i guizzi vincenti specie quando al servizio c'è il suo avversario. E così si arriva al 4-3 per l'olandese, Sinner al servizio. E' il momento chiave della sfida e il campione alto atesino lo fa capire subito che non vuole sorprese e scherzi: vince facile il game in cui è al servizio e sul 4-4 non lascia neanche le briciole all'olandese strappandogli il servizio per il 5-4. E adesso Sinner serve per il match e per diventare il numero 3 del mondo. Lo fa bene, piazza colpi precisi e vince la partita guadagnandosi la finale contro De Minaur. In caso di vittoria Jannik sarà subito n.3, in caso di sconfitta dovrà solo aspettare qualche giorno in più.