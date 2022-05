Guerra in Ucraina, diretta oggi 24 maggio. Kiev ottiene dalla Nato i missili antinave Harpoon e Mosca risponde con un attacco su Zaporizhzhia

Guerra in Ucraina, diretta di oggi 24 maggio: l'operazione speciale lanciata da Putin il 24 febbraio compie tre mesi. Un'anniversario che registra sul campo un sostanziale stallo e il timore di un conflitto destinato a durare a lingo. Intanto è di ergastolo la sentenza arrivata nell’aula del Tribunale di Kiev. Vadim Shishimarin ascolta con lo sguardo basso, i capelli rasati e la consueta tuta grigia e azzurra con il cappuccio. Il giudice Serghei Agafonov riconosce il soldato russo di 21 anni colpevole di crimini di guerra e omicidio premeditato per aver ucciso un civile disarmato, il 62enne Oleksander Shelipov, nell’oblast di Sumy il 28 febbraio scorso, appena 4 giorni dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina. Shishimarin, che in aula si era riconosciuto colpevole e aveva chiesto perdono alla moglie della vittima, è stato condannato al massimo della pena in un processo durato appena una decina di giorni. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda da parte del Cremlino, trinceratosi dietro a un «non abbiamo abbastanza informazioni», poco prima dell’udienza il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, si è detto «preoccupato per la sorte del nostro cittadino», lamentando l’impossibilità di «difendere i suoi interessi sul campo» vista l’assenza di diplomatici russi in Ucraina. «Ma questo non significa che smetteremo di considerare i modi per continuare i nostri sforzi attraverso altri canali», ha aggiunto Peskov, lasciando aperta la porta a un eventuale scambio di prigionieri, finora rifiutato ai combattenti dell’Azovstal.

Putin, l'ex capo dei servizi inglesi: «Lo Zar cadrà entro il 2023, poi verrà ricoverato in una struttura per malati»

Nessun ordine

Il Tribunale di Kiev ha respinto la tesi che Vadim «avesse eseguito un ordine» perché impartito non da un superiore ma da un altro soldato. Infine non ha ritenuto sincero il rimorso dell’imputato, espresso in un drammatico scambio in aula con Kateryna Shelipova, la vedova della vittima. «Se decidono di commettere atrocità li troveremo tutti. Sarete ritenuti responsabili di tutte le vostre atrocità», ha commentato la procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova, che ha sul tavolo altre 13.000 indagini aperte per crimini di guerra. Il magistrato sta preparando 48 nuovi processi, anche se - viene specificato -, sottoporre prigionieri di guerra a processo mentre il conflitto è in corso potrebbe rappresentare una violazione della convenzione di Ginevra.



Non è detto, comunque, che Shishimarin resti dentro per tutta la vita. Lo scambio di prigionieri è l’unico canale negoziale che al momento sembra potersi aprire fra Mosca e Kiev, e la stessa vedova del pensionato ucciso ha fatto capire che il sergente-killer potrebbe rientrare nella trattativa. Tutto questo potrebbe accadere se i russi, a loro volta, rilasciassero i soldati dell’Azovstal: alla stessa stregua, dall’altra parte s’avviano a processarli nelle repubbliche di Donetsk e di Lugansk, con l’accusa di terrorismo e crimini di guerra. Il Cremlino fa capire che qualcosa si muoverà, ma probabilmente allestiranno udienze spettacolari, come già fecero per molti catturati nel Donbass. Nel frattempo, l’oligarca filorusso Viktor Medvedchuk, considerato vicino al presidente Putin, ha deciso di parlare e ha testimoniato contro l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, raccontando del ruolo di quest’ultimo nel business del carbone e nella gestione dell’oleodotto Samara-Western. Medvedchuk è sospettato di alto tradimento e sostegno al terrorismo, ha raccontato di un piano per ritirare parte del principale oleodotto Samara-Western dalla proprietà statale con l’obiettivo di aumentarvi le quantità di carburante diesel trasportate. Nella sua ricostruzione l’allora presidente non solo gli avrebbe chiesto di contattare la leadership russa, ma anche di assicurarsi che una serie di istituzioni - dalla magistratura all’Antitrust - non bloccassero l’operazione, e adottassero «decisioni necessarie agli interessi personali di Poroshenko». Il video della sua testimonianza è stato diffuso dagli 007 di Kiev.

La reazione

Sulla vicenda dei combattenti ucraini che si sono arresi e sono usciti dalle acciaierie è intervenuto, poi, il capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, Denis Pushilin: «I criminali della Azovstal devono essere giudicati in tribunale, da una Corte internazionale», ha detto. Una fonte a conoscenza dei preparativi per il procedimento ha spiegato che «le informazioni preliminari disponibili indicano che il primo processo provvisorio si svolgerà proprio qui a Mariupol», aggiungendo che ci saranno fasi, che potrebbero aver luogo in altre località. A stretto giro è intervenuto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, e riguardo alla possibilità specifica che i difensori di Azovstal, che per la precisione sono 2.439 persone tra cui 78 donne, possano esser scambiati con l’oligarca ha chiarito: «Medvedchuk è un cittadino ucraino e non è un militare. Coloro che si sono arresi ad Azovstal sono militari o membri di unità nazionaliste, quindi sono categorie di persone completamente diverse ed è difficile prendere in considerazione qualsiasi scambio».

Sul campo, intanto, le truppe russe hanno attaccato Mykolaiv con munizioni a grappolo “Tornado”. Vicino a Vrubivka nel Lugansk un autobus utilizzato per evacuare i civili è finito sotto il fuoco nemico, ma 18 persone sono riuscite a scappare. A questo si aggiunge un nuovo catastrofico bilancio di vittime. E a parlarne è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Abbiamo terminato le operazioni a Desna - afferma -. Sotto le macerie abbiamo trovato 87 cadaveri». L’ultima strage emerge dopo quasi una settimana di scavi tra i detriti dell’ennesimo bombardamento russo.

L’offensiva

E mentre la guerra entra nel quarto mese, l’offensiva continua a spingere sul Donbass. L’obiettivo primario resta la presa di Severodonetsk, chiave per la conquista dell’intero oblast di Lugansk, dove secondo il governatore Serhiy Gaidai i russi stanno facendo «terra bruciata, distruggendo deliberatamente la città». Un assalto condotto riposizionando le forze ritiratesi dalla regione di Kharkiv e quelle che hanno concluso l’assedio di Mariupol, dopo la presa dell’acciaieria Azovstal, schierate insieme alle milizie separatiste filorusse e alle truppe appena mobilitate dalla Siberia. Una concentrazione che sembra confermare la «priorità tattica» attribuita all’operazione dagli alti comandi dell’esercito di Vladimir Putin. Anche per Mosca questa guerra si sta rivelando sempre più costosa. Le stime di Kiev parlando di quasi trentamila soldati nemici uccisi. Il bilancio di tre mesi, sottolinea l’intelligence britannica, è già paragonabile a quello registrato dall’allora Unione Sovietica in nove anni di guerra in Afghanistan.

Continua, intanto, l’assistenza militare dell’Occidente a Kiev: 20 Paesi, tra i quali l’Italia (che è stata ringraziata dal capo del Pentagono Austin), hanno annunciato l’invio di munizioni, artiglieria strategica, sistemi per la difesa costiera, carri armati e mezzi blindati. E Zelensky ribadisce la sua posizione riguardo alle negoziazioni. «Non accetto nessun incontro con mediatori russi, ma solo con il presidente Vladimir Putin - sostiene fermamente -, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la guerra. Senza di lui non si prendono decisioni e dobbiamo esserne ben consapevoli».

Guerra, le notizie in diretta oggi 24 maggio

Ore 8.16 - Mosca si dedicherà in futuro ad approfondire le relazioni con la Cina, e farà in modo di dipendere solo da paesi »affidabili« non legati all'Occidente 'russofobò. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, rispondendo a domande nel corso di un evento a Mosca. Se l'Occidente »vorrà offrire qualcosa in termini di ripresa delle relazioni, valuteremo seriamente se ne avremo bisogno o meno«, ha aggiunto, secondo una trascrizione riportata sul sito del ministero degli Esteri. Il capo della diplomazia moscovita ha quindi accusato l'Occidente di aver abbracciato un atteggiamento di »russofobia« dall'inizio della guerra in Ucraina. Mosca, ha sottolineato, è dunque ora impegnata a lavorare per sostituire le merci importate dai paesi occidentali in modo da dipendere in futuro solo da paesi »affidabili« non legati ad un Occidente determinato - secondo le sue parole - a cambiare le regole delle relazioni internazionali a scapito della Russia. (segue)

Ore 7.50 Zelensky ha ringraziato la Danimarca per un'imminente fornitura di missili antinave Harpoon per difendersi dalle navi russi schierate nel Mar Nero. Questi missili hanno una porta di almeno 150 chilometri e Kiev si è impegnata a non usarli per colpire obbiettivi russi oltre i confini terrestri. Dei missili antinavi si è parlato in un incontro virtuale dei rappresentanti della Nato in Germania nella base di Ramstein. Da quel che si è appreso gli Stati Uniti, paese di fabbricazione di questi missili (sigla RGM-84L-4 Harpoon, sono della Boeing) non erano favorevoli a fornirli agli ucraini nel timore di un'escalation del conflitto.

Ore 7.30 - Gli specialisti del ministero della Difesa russo hanno sminato circa 50 chilometri di costa sul mar d'Azov, nei pressi del porto di Mariupol. È quanto sostengono le autorità di Mosca, a qualche giorno dalla caduta dell'acciaieria Azovstal dove era asserragliata l'ultima sacca di resistenza della città.

Ore 7.15 - L'esercito russo si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della mattina, citato da Ukrainska Pravda. Le truppe della Federazione stanno rafforzando e raggruppando in tutta l'area le loro unità. Mentre non smette l'operazione offensiva nella zona operativa orientale, dove continua 'un fuoco intenso' lungo l'intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky . Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk,vicino a Lysychansk e Severodonetsk.

Ore 5.30 - Microsoft aiuterà l' Ucraina a documentare i crimini di guerra della Russia, ha detto il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo di Kiev ha fatto l'annuncio dopo aver incontrato il presidente dell'azienda informatica Brad Smith a Davos. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Microsoft aiuterà anche a ricostruire l'industria digitale ucraina.

Ore 00.00 - A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass (est), i russi stanno facendo «terra bruciata, distruggendo deliberatamente la città». Lo denuncia il governatore regionale Sergei Gaidai affermando che Mosca sta riposizionando lì le forze che si sono ritirate dalla regione di Kharkiv, altre coinvolte nell'assedio di Mariupol, le milizie separatiste filorusse e persino le truppe appena mobilitate dalla Siberia per concentrarsi nell'est dell'Ucraina. Gaidai ha avvertito che le forze russe hanno distrutto tutti i ponti, tranne uno, attraverso il fiume Siversky Donets e che Severedonetsk è quasi tagliata fuori.

