Clamoroso, Roberto Mancini si dimette da Ct della Nazionale di calcio. Il comunicato della Figc

C'è più di qualcosa di strano e non solo perchè una notizia che scuote l'intero calcio italiano arriva all'antivigilia di Ferragosto e a pochi giorni dallo start del campionato 2023-2024. Roberto Mancini si è dimesso dalla carica di Ct della Nazionale di calcio: la Figc non vuol perdere tempo consapevole del momento difficile ed è già al lavoro per trovare il sostituto. Annuncio che ha destabilizzato in tanti, forse tutti, perchè la decisione presa dal commisario tecnico campione d'Europa in carica arriva a pochi giorni dalla nomina di coordinatore di Under 20 e Under 21. Ed anche questo concetto lascia inevitabilmente aperte questioni e dubbi. Senza dimenticare che tra un mese la Nazionale dovrà scendere in campo (contro Macedonia del Nord ed Ucraina) per le qualificazioni agli Europei.

Roberto Mancini si è dimesso, il comunicato della Fgc

Lo comunica in una nota la Federazione Italiana Giuoco Calcio: «Prendiamo atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata».

«Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra».

«Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo Ct della Nazionale».

Dalle Marche alla Nazionale, l'ascesa di Mancio oggi testimonial della sua regione

Roberto Mancini, 59 anni il 27 novembre, è nato a Jesi: molto fiero della sua marchigianità è il testimonial della regione nel mondo, in prima linea anche per la raccolta fondi in favore delle popolazioni delle Marche colpite dall'alluvione dello scorso settembre.

La sua è una storia incredibile, Mancio ha esordito in Serie A con il Bologna nel 1981, non ancora diciassettenne, per poi diventare, negli anni a seguire, un simbolo della Sampdoria, nella quale ha militato per 15 stagioni. dopo aver militato nel club genovese, ha giocato per un triennio nella Lazio, con la quale vince un campionato italiano e due coppe europee, per poi chiudere la carriera da calciatore dopo una breve parentesi al Leicester City.

Il 14 maggio 2018 Mancini viene nominato commissario tecnico della nazionale italiana e il 28 maggio esordisce sulla panchina dell'Italia con una vittoria, battendo in amichevole l'Arabia Saudita (2-1).

Il 17 maggio 2021 Mancini firma con la nazionale un rinnovo quinquennale fino al 2026.

Nel giugno dello stesso anno gli Azzurri prendono parte al campionato d'Europa 2020 (rinviato per l'emergenza Covid) e si laureano campioni d'Europa .

Il 4 agosto 2023, con il riassetto dei tecnici e collaboratori della FIGC, viene nominato anche come coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21. E - come detto - poche ore fala notizia più sorprendente con Mancini che ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale maggiore.