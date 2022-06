Gli auguri del "Mancio": "In bocca al lupo Corriere Adriatico"

ANCONA - Alla vigilia dell'esordio del nuovo sito è arrivato anche l'incoraggiamento del ct campione d'Europa, uno che di sfide ne ha giocate e vinte sin da quando calcava il campetto dell'Aurora Calcio Jesi, prima di lanciarsi in una carriera esaltante da calciatore e allenatore. Roberto Mancini, che è anche testimonial della Regione Marche, in un video rivolge «un grande in bocca al lupo al direttore del Corriere Adriatico e alla sua squadra» in vista di un evento importante come il lancio del nuovo sito. «Credo che questa sarà una grande sfida - dice il Mancio - che aiuterà tutti i marchigiani in Italia e nel mondo, io vi faccio un grande in bocca al lupo, forza». Il commissario tecnico della Nazionale, promettendo di esserci vicino «anche nei momenti difficili, che ci saranno», conclude il suo messaggio con un appello: «Mi raccomando, sempre Forza Marche».

Ultimo aggiornamento: 20:56

